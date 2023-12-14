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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل لقاء سوليفان مع ولي العهد السعودي |ماذا جري؟

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي مع ولي العهد السعودي

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقش الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويتواجد مستشار الأمن القومي الأمريكي الآن في الشرق الأوسط وفي طريقه إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إسرائيليين اليوم الخميس وسط توترات متصاعدة غير مسبوقة بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن متابعة إسرائيل للحرب.

ووفقا لبيان البيت الأبيض فإن سوليفان وولي العهد السعودي ناقشا عددا من المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود المستمرة لتهيئة ظروف جديدة لسلام دائم ومستدام بين فلسطين وإسرائيل.

وأضاف البيان أنهما "ناقشا أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية".

ومن المقرر أن يجري سوليفان محادثات جادة للغاية مع المسؤولين الإسرائيليين حول المساعدات الإنسانية والمرحلة التالية من الحملة العسكرية الإسرائيلية، وفقًا لمسؤول أمريكي. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض للتوفيق بين تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "القصف العشوائي" في غزة وإصراره على أن نية إسرائيل هي الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ووفقا لتقيمات المخابرات الأمريكية، ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة.

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