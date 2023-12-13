مفاجأة.. CNN تكشف موقف الولايات المتحدة من وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديها حاليًا أي خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لـ إسرائيل.

ويأتي ذلك على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لـ الولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء حول نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأمريكية الصنع وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لافتين إلى أن إسرائيل تقوم دمج محامين عسكريين مع وحدات الجيش الإسرائيلي الذين يحددون مسبقًا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.

وفي حديثه إلى المشرعين الديمقراطيين في واشنطن هذا الأسبوع، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أجرى محادثات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحملة العسكرية الإسرائيلية، وكيف تفقد إسرائيل الدعم الدولي، والحاجة إلى حل الدولتين بقيادة السلطة الفلسطينية. سلطة.

لكنه قال، حتى خلال تلك المناقشات لن نقوم بأي شيء سوى حماية إسرائيل في هذه العملية، لا شيء واحد.