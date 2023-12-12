بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاءنا في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن موجها حديثه إلى الحكومة الإسرائيلية: “لا ترتكبوا نفس أخطائنا في 11 سبتمبر”.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه لم يكن هناك أي سبب كان يجعل الولايات المتحدة تخوض حربًا في أفغانستان.

وشدد بايدن، على أنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة.

وأوضح بايدن، أنه “يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.