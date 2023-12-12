بعد تصريحات بايدن غير المسبوقة.. الانقسام بين إسرائيل وأمريكا يخرج إلى العلن

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة ينفجر إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن الحكومة.

وحسب “نيويورك تايمز”، فإن تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”.