تصريحات استفزازية.. وزير الاتصالات الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، اليوم الثلاثاء، إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية هنا، مشيرا إلي أن إسرائيل لن تعود أبدا إلى اتفاق أوسلو.

وزعم وزير الاتصالات الإسرائيلي، أن “الدولة الفلسطينية هي ما سيعرض أمن الشعب اليهودي للخطر”.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وقال إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

وأضاف نتنياهو، “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “أمريكا تدعم تماما العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب”.