الإعلام العبري: رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل يوم الجمعة

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تشارلز براون، سوف يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة القادمة.

ووفقا للموقع ستكون هذه زيارته الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه - قبل أسبوع من الهجوم المفاجئ لحركة حماس الذي وقع في 7 أكتوبر.

في غضون ذلك، وصل رئيس القسم السياسي الأمني ​​في وزارة الأمن الإسرائيلية، درور شالوم، اليوم الثلاثاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسئولين في البنتاجون والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطط الإسرائيلية في غزة لليوم التالي للحرب.

وبحسب الموقع العبري فإن إدارة بايدن تري أن هناك انفتاحا أكبر في إسرائيل لمناقشة قضية اليوم التالي مقارنة بالماضي، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة برؤية المزيد من الخطط الإسرائيلية الملموسة فيما يتعلق بكيفية إدارة القطاع بعد الإطاحة بحماس.

ووفقا للموقع يقود شالوم طاقم المؤسسة الأمنية الذي يتعامل مع التخطيط لليوم التالي في قطاع غزة، وقد التقى بالفعل مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين الذين يتعاملون مع هذه القضية وقاموا بزيارة إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.