عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متواجدون في مصر.. روسيا تعلن إجلاء 20 مواطنا وعائلاتهم من قطاع غزة

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة إلى مصر

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء أكثر من 20 روسيا وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة، وعبروا نقطة تفتيش رفح الحدودية ويتجهون إلى القاهرة.

 

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها لوكالة تاس الروسية: "مر اليوم 22 مواطنا روسيا وأفراد عائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي، ويستقلون حاليا حافلات إلى مصر حيث تم إنشاء مركز الأزمات".

 

وأضافت الوزارة الروسية أن رجال الإنقاذ وعلماء النفس والأطباء الروس يقدمون كل المساعدات الطبية والنفسية اللازمة ويزودون الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالطعام والماء ويساعدونهم في ملء الأوراق اللازمة.

 

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فمنذ بداية العملية الإنسانية تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من منطقة النزاع، وتم نقل أكثر من 1050 منهم بالفعل إلى روسيا عبر 11 رحلة إجلاء قامت بها الوزارة.

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 240 شركة في 10 دول بسبب روسيا

روسيا قطاع غزة وزارة الطوارئ الروسية القاهرة معبر رفح مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 240 شركة في 10 دول بسبب روسيا

روح الثقة.. روسيا تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع إسرائيل بشأن غزة

المخابرات الأمريكية تعلن خسائر روسيا في حرب أوكرانيا

روسيا تفضح ازدواجية معايير الولايات المتحدة بشأن تبني الأطفال في أوكرانيا

بشروط كييف.. روسيا ترد على أمريكا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا بـ2024

ترشيحاتنا

يواجه الأهلي.. اتحاد جدة يتغلب على أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

الهيئة الوطنية تكشف سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

الهيئة الوطنية: بدء الفرز في اللجان وننتظر آخر مواطن في جمعية الانتخاب

الهيئة الوطنية: الاثنين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ