متواجدون في مصر.. روسيا تعلن إجلاء 20 مواطنا وعائلاتهم من قطاع غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء أكثر من 20 روسيا وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة، وعبروا نقطة تفتيش رفح الحدودية ويتجهون إلى القاهرة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها لوكالة تاس الروسية: "مر اليوم 22 مواطنا روسيا وأفراد عائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي، ويستقلون حاليا حافلات إلى مصر حيث تم إنشاء مركز الأزمات".

وأضافت الوزارة الروسية أن رجال الإنقاذ وعلماء النفس والأطباء الروس يقدمون كل المساعدات الطبية والنفسية اللازمة ويزودون الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالطعام والماء ويساعدونهم في ملء الأوراق اللازمة.

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فمنذ بداية العملية الإنسانية تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من منطقة النزاع، وتم نقل أكثر من 1050 منهم بالفعل إلى روسيا عبر 11 رحلة إجلاء قامت بها الوزارة.