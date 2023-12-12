عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

مصر وروسيا
مصر وروسيا

قال الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع أن يصل حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

 

وأضاف تيفانيان في تصريحات صحفية: "لقد ارتفع حجم التجارة بين مصر وروسيا بأكثر من 25% خلال الأشهر الـ 9 الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي". 

 

وأشار الممثل التجاري الروسي في مصر إلى أننا نتوقع أن يقترب رقم حجم التجارة بين البلدين أو حتى يتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية العام.

 

وعلى الرغم من كل الصعوبات في روسيا ومصر، قال تيفانيان إنه يعتقد أن تطور حجم التبادل التجاري هو أفضل دليل على تحسن العلاقات الثنائية ودخول البضائع الروسية إلى السوق المصرية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 240 شركة في 10 دول بسبب روسيا

روح الثقة.. روسيا تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع إسرائيل بشأن غزة

روسيا مصر الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان مصر وروسيا حجم التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 240 شركة في 10 دول بسبب روسيا

روح الثقة.. روسيا تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع إسرائيل بشأن غزة

المخابرات الأمريكية تعلن خسائر روسيا في حرب أوكرانيا

روسيا تفضح ازدواجية معايير الولايات المتحدة بشأن تبني الأطفال في أوكرانيا

بشروط كييف.. روسيا ترد على أمريكا بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا بـ2024

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن العمليات البرية في غزة

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ