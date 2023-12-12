روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

قال الممثل التجاري الروسي في مصر أليكسي تيفانيان، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تتوقع أن يصل حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف تيفانيان في تصريحات صحفية: "لقد ارتفع حجم التجارة بين مصر وروسيا بأكثر من 25% خلال الأشهر الـ 9 الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأشار الممثل التجاري الروسي في مصر إلى أننا نتوقع أن يقترب رقم حجم التجارة بين البلدين أو حتى يتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية العام.

وعلى الرغم من كل الصعوبات في روسيا ومصر، قال تيفانيان إنه يعتقد أن تطور حجم التبادل التجاري هو أفضل دليل على تحسن العلاقات الثنائية ودخول البضائع الروسية إلى السوق المصرية.