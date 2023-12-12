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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روح الثقة.. روسيا تكشف عن تفاصيل اتصالاتها مع إسرائيل بشأن غزة

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الحوار بين روسيا وإسرائيل بشأن الوضع في قطاع غزة يتم بروح الثقة.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "تهدف جهود روسيا إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا سيساعد على تجنب سقوط ضحايا جدد وتقديم المساعدة اللازمة لسكان قطاع غزة، الذي يعيش كابوسا إنسانيا منذ أكثر من شهرين". 

وتابعت: "نحن بالفعل نناقش هذه القضايا مع إسرائيل بطريقة مفتوحة وسرية، وهناك اتصالات على أعلى مستوى، وسفاراتنا تعمل، ولدينا مجموعة كاملة من المهام الموكلة إلينا بجدول أعمال روسيا وإسرائيل من الناحية العملية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا ممتنة لـ إسرائيل لمساعدتها في إخراج الروس وأفراد أسرهم من غزة، كما أن الجانب الإسرائيلي ممتن لـ روسيا لإطلاق سراح الرهائن والعمل في هذا الاتجاه. 

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نواصل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإسرائيليون، بشأن قضايا تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لسكان القطاع الفلسطيني".

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