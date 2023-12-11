مدفيديف يكشف عن دخول عدد كبير من الدول صراعا عسكريا مع روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الإثنين، إن روسيا الآن تواجه عددا كبيرا من البلدان التي دخلت بشكل أساسي في صراع عسكري معها.

وأضاف مدفيديف، في اجتماع مع تلاميذ المدارس والطلاب عشية يوم الدستور في روسيا: “ليس لي أن أشرح لكم الوقت الذي نعيش فيه، إنه وقت مضطرب ودراماتيكي، بلدنا يواجه عددا كبيرا من البلدان التي دخلت في صراع عسكري معنا، مهما كان اسمه. ولكن على أي حال، من أجل اكتساب المعرفة، الآن هو وقت جيد للغاية”.

وفي وقت سابق، قال مدفيديف، إن واشنطن تواصل تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية لإنشاء مسببات الأمراض الاصطناعية الخطيرة بشكل خاص، والحصول على مكونات الأسلحة البيولوجية.

جاءت تصريحات مدفيديف، على الرغم من مناشدات روسيا للشركاء فيما يتعلق بالمختبرات البيولوجية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف مدفيديف في اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن مكافحة التهديدات للأمن البيولوجي: “هناك خطر جسيم على مصالحنا الوطنية تشكله شبكة واسعة النطاق من المختبرات البيولوجية في بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي… لقد ناقشنا هذا الأمر مرات عديدة، وخاطبنا شركاءنا بشأن هذه المسألة.

وتواصل واشنطن تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية التي تهدف إلى خلق مسببات الأمراض الاصطناعية والكائنات الحية الدقيقة الخطيرة بشكل خاص”.