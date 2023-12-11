عبر مصر.. روسيا ترسل 17.5 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية سلمت شحنة مساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة تتكون من 17.5 طن من المواد الحيوية لسكان قطاع غزة المحاصر.

وهبطت طائرة من طراز Il-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في مطار مدينة العريش المصرية، وقد نقلت 17.5 طنًا من شحنات المساعدات الإنسانية التي تشمل الغذاء والأدوية والبطانيات والملابس، وسيتم تسليم الشحنة لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بعد ذلك بنقلها إلى قطاع غزة.

ومنذ بدء المهمة الإنسانية الروسية، أرسلت وزارة الطوارئ 14 رحلة جوية لتوصيل مساعدات إلى مدينة العريش المصرية تتكون من أكثر من 332 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والملابس والأحذية وغيرها من الضروريات.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، أن عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال فيكتوروف: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن عددا من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن مهمة العثور عليهم وإجلائهم أصبحت أكثر صعوبة ومع ذلك، فإن الجهات المعنية تواصل العمل على ذلك، وأن "عشرات المواطنين الروس وأقاربهم، لم يغادروا قطاع غزة لأسباب مجهولة".