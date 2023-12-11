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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

صدى البلد

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الإثنين أن عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال فيكتوروف: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن عددا من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن مهمة العثور عليهم وإجلائهم أصبحت أكثر صعوبة ومع ذلك، فإن الجهات المعنية تواصل العمل على ذلك، وأن "عشرات المواطنين الروس وأقاربهم، لم يغادروا قطاع غزة لأسباب مجهولة".

وأعلنت الخارجية الروسية مؤخرا وصول 883 مواطنا روسيا على دفعات من أصل 1100 طلبوا إجلاءهم من قطاع غزة.

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