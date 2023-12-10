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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: مستاء من موقف روسيا بشأن الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “عن استيائه” من موقف روسيا بشأن الحرب في غزة في الأمم المتحدة، خلال حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الحرب مع حماس والوضع في المنطقة. 

وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء أعرب عن استيائه من المواقف التي عبر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل”.

وصوتت 13 دولة، من بينها روسيا، يوم الجمعة، لصالح قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، يتضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأوضح البيان أيضًا أن نتنياهو أبلغ بوتين أن “أي دولة قد تتعرض لهجوم إرهابي إجرامي مثل ما تعرضت له إسرائيل، ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تعمل فيها إسرائيل”.

كما أعرب نتنياهو عن “تقديره” للجهود الروسية لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، مضيفا أن إسرائيل ستواصل “استخدام جميع الوسائل، السياسية والعسكرية، لإطلاق سراح جميع الرهائن لدينا”.

ولم يشر بيان الكرملين إلى تعبير نتنياهو عن “الاستياء”، لكنه قال إن "الجانب الروسي مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".

تم إطلاق سراح العديد من الرهائن الإسرائيليين والروس الشهر الماضي كجزء من صفقة منفصلة أبرمها بوتين مع حماس، خارج نطاق الهدنة التي استمرت أسبوعًا المتفق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس.

وفي أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، انتقدت روسيا الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد القرار، حيث اتهم دبلوماسيوها واشنطن بأنها “متواطئة في المذبحة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل” في بيان أمام المجلس بعد التصويت. 

وتتمتع روسيا أيضًا بحق النقض واستخدمته لـ منع قرارات بشأن غزو أوكرانيا.

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