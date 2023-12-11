روسيا تطالب حماس بالإفراج الفوري عن الأسرى .. تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الروسية، اليوم الاثنين، بأن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، طالب حماس بالإفراج الفوري عن الأسرى الذين تحتجزهم الحركة في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة إن نائب وزير الخارجية الروسي أجرى محادثات هاتفية مع ممثلين عن حماس، وطالبهم خلالها بالإفراج عن الأسرى.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، على إسرائيل في 7 أكتوبر لم يأت من فراغ.

وأضاف لافروف، أنه من غير المقبول استخدام هجوم الـ 7 من أكتوبر كعقاب جماعي لملايين الفلسطينيين.

وأفاد لافروف، أن روسيا أخبرت إسرائيل لسنوات عديدة أن غياب حل إنشاء دولة فلسطينية عن الآفاق هو أكثر ما يؤجج التطرف في الشرق الأوسط.

وصرح وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن ضرورة وجود مراقبة دولية على الأرض في قطاع غزة.

ودعا لافروف، إلى ممارسة جميع الضغوط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وألقى لافروف باللوم على الغرب في تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء تلك الهيمنة قائلًا إن "500 عام من هيمنة الغرب على العالم أوشكت على النهاية".