جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد حماس الجديد في غزة

زعم الجيش الإسرائيلي مقتل قائد آخر من حماس في غزة، يدعى عماد كريكاي، الذي يُزعم أنه يشغل منصب القائد المعين حديثًا لكتيبة الشجاعية التابعة لحماس.

ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن قائد الكتيبة السابق قد قُتل بالفعل في وقت سابق من الحرب.

لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول ظروف مقتل عماد كريكاي، باستثناء الإشارة إلى أن العملية استندت إلى "معلومات استخباراتية دقيقة".

شهدت الشجاعية، الواقعة إلى الشرق من مدينة غزة، قتالاً عنيفًا، مما شكل واحدة من المناطق الأربع الرئيسية التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب بيت حانون وخان يونس وجباليا.

شارك الجيش الإسرائيلي صورة تدعي أنها تصور خلفية كريكاي، على الرغم من أن حماس لم تعلق على عملية القتل المزعومة. ويضيف هذا التطور إلى الأعمال العسكرية المستمرة في المنطقة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المكثفة والموجهة للصراع بين القوات الإسرائيلية وقادة حماس في غزة.