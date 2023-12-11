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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير لا تحسد عليه.. روسيا توجه تحذيرا خطيرا لـ بريطانيا بسبب أوكرانيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، إن مصير السفن البريطانية، التي وعدت لندن منذ فترة طويلة بنقلها إلى كييف لإدراجها في القوات البحرية الأوكرانية، لا تحسد عليه.

وحسب قناة “روسيا-24”، قال كيلين: “وعدت بريطانيا بالقيام بذلك منذ عامين ونصف، حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية.. وكان الهدف هو نقلها إلى البحرية الأوكرانية.. والآن لا وجود لهما، كاسحتا ألغام من نوع سانداون... مصيرهما بالطبع لا يحسدان عليه إذا أصبحا جزءا من البحرية الأوكرانية”.

وأوضح السفير الروسي لدى بريطانيا، أن الجيش الأوكراني يتدرب الآن على بعضها، لكن السؤال هو ما إذا كانت السفن ستتمكن من المرور عبر المضائق والدخول إلى البحر الأسود.

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