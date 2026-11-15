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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة إنجاز 98.14%.. تطعيم 300 ألف طفل ضد الحصبة في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

حققت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر نسبة إنجاز بلغت 98.14% ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، بعدما تمكنت الفرق الطبية من تطعيم 300 ألف و857 طفلا من إجمالي 306 آلاف و544 طفلا مستهدفا بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاءت نتائج الحملة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز إجراءات الوقاية وحماية الأطفال من الأمراض المعدية، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ورئيس قطاع الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وشهدت الحملة انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، للوصول إلى الأطفال المستهدفين وتيسير حصولهم على التطعيمات، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية التحصين ودوره في الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن تحقيق هذه النسبة جاء ثمرة التنسيق المستمر بين قيادات المديرية والإدارات الصحية، والعمل المتواصل للفرق المشاركة في تنفيذ الحملة، فضلا عن التعاون بين الجهات المعنية لتوفير التغطية التطعيمية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر الشكر لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر على التعاون والتنسيق المثمر، كما ثمن جهود إدارة الطب الوقائي ومديري الإدارات الصحية والأطباء وأطقم التمريض والمراقبين الصحيين وجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة في الحملة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار العمل على دعم الحملات القومية للتطعيم ورفع معدلات التغطية، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية الصحية وتوفير الحماية اللازمة لأطفال محافظة الأقصر.

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