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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مرحلة الاستعداد.. روسيا تكشف النقاب عن اتفاقية رئيسية جديدة مع إيران

الرئيس الروسي والايراني
الرئيس الروسي والايراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران ستسرعان العمل على "اتفاق جديد رئيسي بين الدولتين".

لكنها لم تتحدث تفصيلا  بشأن الاتفاق، الذي يأتي وسط تزايد العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين موسكو وطهرن التي تنظر إليها الولايات المتحدة بقلق.

وفي بيان، قالت روسيا إن وزيري خارجية البلدين اتفقا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين على تسريع العمل بشأن الاتفاق، الذي كان في "مرحلة عالية من الاستعداد".


والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين خمس ساعات من المحادثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين.

وعلى غرار كوريا الشمالية، التي التقى زعيمها كيم جونج أون ببوتين في أقصى شرق روسيا في سبتمبر، تعد إيران عدوا معلن للولايات المتحدة ويمكنها تزويد موسكو بالمعدات العسكرية لحربها في أوكرانيا، حيث استخدمت روسيا على نطاق واسع الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وقال الكرملين، الشهر الماضي، إن روسيا وإيران تطوران علاقاتهما، "بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني"، لكنه رفض التعليق على تقارير من البيت الأبيض بأن إيران قد تفكر في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

كما أن إيران تعد داعما رئيسيا لحماس عدو إسرائيل اللدود. وقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف مع بوتين يوم الأحد وأعرب عن "رفضه القوي" لتعاون روسيا "الخطير" مع إيران.

وقالت السلطات الإيرانية إن التعاون العسكري مع روسيا يتوسع يوما بعد يوم.

وذكرت إيران الشهر الماضي أنها وضعت اللمسات الأخيرة لتزويد روسيا بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Mi-28 وطائرات تدريب تجريبية من طراز Yak-130.

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