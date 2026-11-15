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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توعية ميدانية للعاملين بالمنشآت السياحية في مرسى علم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 واصلت مديرية العمل جهودها لنشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية داخل مواقع العمل والمنشآت السياحية بمرسى علم.

قدم جمال عبد الحميد، مدير مكتب عمل مرسى علم، الندوة، بأحد الفنادق السياحية بالمدينة مستعرضًا أبرز ما جاء به القانون الجديد من أحكام لتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.

تناولت الندوة عددًا من الموضوعات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة العملية للعاملين، من بينها عقود العمل والأجور والإجازات وساعات العمل، إلى جانب الالتزامات القانونية لطرفي علاقة العمل، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم ومناقشة المواقف العملية التي تواجههم داخل بيئة العمل.

تأتي هذه الندوات ضمن جهود مديرية العمل بالبحر الأحمر للوصول بالتوعية القانونية إلى مواقع الإنتاج، بما يسهم في تعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، ويدعم استقرار علاقات العمل داخل القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد المحافظة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

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