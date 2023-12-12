البنتاجون: سيكون هناك قوة مشتركة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف رايدر أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين.

وتسعى الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى تشجيع حلفائها على توسيع قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تمر قرب اليمن والتي تشكل تهديدا كبيرا للشحن العالمي.

وقال البيت الأبيض إنه رد طبيعي بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.