عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: سيكون هناك قوة مشتركة لتأمين البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

السفن الحربية الأمريكية
السفن الحربية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.

 

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

 

وأضاف رايدر أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

 

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي توسيع قوة المهام المشتركة 153 لحماية السفن بعد هجمات الحوثيين.

 

وتسعى الولايات المتحدة، التي تحاول احتواء انتشار الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى تشجيع حلفائها على توسيع قوة مهام بحرية متعددة الجنسيات لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية التي تمر قرب اليمن والتي تشكل تهديدا كبيرا للشحن العالمي.

وقال البيت الأبيض إنه رد طبيعي بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه على عدة سفن واختطفوا واحدة على الأقل في الأسابيع الأخيرة.

للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر

فرنسا: أسقطنا مسيرة أطلقها الحوثيون على ناقلة نفط في البحر الأحمر

الحوثيين البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية البحر الأحمر الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يشارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و978 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات محافظة البحر الأحمر

سكرتير عام البحر الأحمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

فرنسا: أسقطنا مسيرة أطلقها الحوثيون على ناقلة نفط في البحر الأحمر

طوابير أمام لجان البحر الأحمر بثالث أيام الانتخابات الرئاسية

حدث ليلا.. قوات الاحتلال تقتحم جنين ودوي صفارات الإنذار ينتشر في المدينة.. انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.. ورئيس ناد تركي يوجه لكمة لحكم مباراة.. ومدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

ترشيحاتنا

يواجه الأهلي.. اتحاد جدة يتغلب على أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

الهيئة الوطنية تكشف سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

الهيئة الوطنية: بدء الفرز في اللجان وننتظر آخر مواطن في جمعية الانتخاب

الهيئة الوطنية: الاثنين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ