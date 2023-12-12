عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: أسقطنا مسيرة أطلقها الحوثيون على ناقلة نفط في البحر الأحمر

صدى البلد

أعلنت فرنسا ، اليوم الثلاثاء، أسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون ضد ناقلة نفط في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية ، أن فرقاطة اعترضت مسيّرة كانت تستهدف الناقلة "ستريندا" بالبحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام فى عدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم،  أن هناك  أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وقال سكان محليون إن دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وأكد السكان إن دوي انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من الأطراف الساحلية للمدينة مشيرين إلى أن عدد من الانفجارات سمعت بالقرب من سواحل المدينة. 

الانفجار البحر الأحمر الانفجارات الأطراف الساعات الأولى الدفاع الفرنسية الحوثيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر محيط مخيم جنين

تعاون مشترك بين مصر واليابان في مجال التعليم| تفاصيل

سرايا القدس تقصف حشودا للاحتلال في محور شرق المنطقة الوسطى

سقوط أمطار.. الأرصاد العراقية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الطقس

الكرملين: قلقون للغاية من تدهور الوضع في غزة

دوي صافرات إنذار بعسقلان وغلاف غزة

مدير عام COP28: الشمول الذي حققناه في هذه النسخة هو الأضخم على الإطلاق

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب الفلبين

ترشيحاتنا

حضرت للجنتها بسيارة إسعاف| مواطنة بالشرقية تدلي بصوتها عقب إجرائها عملية جراحية

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 بمسيرات حاشدة

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. وزير الخارجية يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا

محمد الشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نسبة المشاركة عالية جدًا وأغلبها من الشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

بينهم أبو الغيط ونبيلة مكرم.. قادة ووزراء سابقون يشاركون في الانتخابات الرئاسية| صور

فيديو

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ