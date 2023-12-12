فرنسا: أسقطنا مسيرة أطلقها الحوثيون على ناقلة نفط في البحر الأحمر

أعلنت فرنسا ، اليوم الثلاثاء، أسقاط مسيّرة أطلقها الحوثيون ضد ناقلة نفط في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية ، أن فرقاطة اعترضت مسيّرة كانت تستهدف الناقلة "ستريندا" بالبحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام فى عدن، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن هناك أنباء عن انفجارات قوية في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وقال سكان محليون إن دوي انفجارات عنيفة سمعت فجر اليوم بمدينة الحديدة غرب اليمن.

وأكد السكان إن دوي انفجارات سمعت في أنحاء متفرقة من الأطراف الساحلية للمدينة مشيرين إلى أن عدد من الانفجارات سمعت بالقرب من سواحل المدينة.