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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الصواريخ "ساعر 6" أبحرت لأول مرة إلى البحر الأحمر، وذلك على خلفية تهديدات الحوثيين لسفن الشحن الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "هذا الأسبوع، رست سفينة طراز ساعر 6 لأول مرة في ميناء إيلات، والتي انضمت إلى النشاط العملياتي للذراع البحري".

وأضاف: إلى جانب هذا النشاط، تم الانتهاء من الإجراء الخاص بالسفينة الرابعة والأخيرة من سلسلة "ساعر 6" والذي استغرق أكثر من عامين - وهي وتيرة سريعة للغاية لتثبيت وتعديل أحدث أنظمة القتال وأكثرها تقدمًا في العالم لأربع سفن حربية في نفس الوقت".

وقال قائد أسطول السفن الصاروخية الإسرائيلية العقيد إلداد بوروخوفيتش: يتمركز أكثر من ألف مقاتل في البحر، ولن نتوقف حتى يتم القضاء على آخر الإرهابيين. كما ينتشر الأسطول الثالث في منطقة البحر الأحمر إلى جانب "ساعر 6" وغيرها".

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه بدأ في تشكيل قوة عمل خاصة للتعامل مع التهديد الذي يشكله الحوثيون في اليمن، وذلك على خلفية التوترات البحرية في أعقاب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن الفريق سيضم تحالفا دوليا مع قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى.

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