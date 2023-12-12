عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثتي اثنين من الأسرى في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتي اثنين من الأسري الذين كانوا لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جثتي إيدن زكريا (28 عاما) من ريشون لتسيون، ورشاب زيف دادو (36 عاما) من رحوفوت، اللذين سقطا في هجوم مفاجئ لحماس في 7 أكتوبر، تم انتشالهما من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، إن إسرائيل ستحاول شن عمليات خاصة لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ذكرت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تتوقع أن تغير إسرائيل تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة في شهر يناير المقبل، وأن تنتقل من هجوم بري واسع النطاق إلى عمليات محددة الأهداف.

في منزل.. كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية أودت بحياة 15 جندي إسرائيلي

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “واشنطن تتوقع أن يتم تقليص المرحلة الأكثر كثافة من حرب إسرائيل مع حماس في جنوب غزة وتصبح أكثر تركيزا في أوائل يناير”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2024

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية مادما جنوب نابلس

ضربات صاروخية.. كتائب القسام تقصف مقرات القيادة الميدانية لجيش الاحتلال في غزة

المخابرات الأمريكية تعلن خسائر روسيا في حرب أوكرانيا

بعد التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن كييف.. زيلينسكي مذعور.. وبوتين يراقب

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مشروع القرار المطروح يدعو لإدخال المساعدات لغزة فورا

إعلام عبري: تقييم الحرب في غزة يناير المقبل ولن نوقف القتال

ترشيحاتنا

مواطنة من ذوي الهمم تحرص على الأدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر

يحيا السيسي.. ناخبون أسوان يدعمون الرئيس أمام اللجان الانتخابية.. بالفيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة

نقل مواطن من ذوي الاحتياجات بالإسعاف للإدلاء بصوته في الانتخابات بالقليوبية ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ