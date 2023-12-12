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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في منزل.. كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية أودت بحياة 15 جنديا إسرائيليا

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت 15 جدنيا إسرائيليا بعبوات ناسفة وقنابل يدوية.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام: "بعد عودتهم من خطوط القتال غرب معسكر جباليا، أبلغ مجاهدو القسام بإعداد كمين محكم لفصيل مشاة إسرائيلي معزز يوم الثلاثاء الماضي، حيث تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "رعدية - تلفزيونية" بهم، ومن ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر ليوقعوا عشرات الجنود بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام: "كما تقدمت قوة إسرائيلية راجلة بعد يومين باتجاه مبنى تحصن فيه عدد من المجاهدين قرب بركة أبو راشد، وبعد تفجيرها لبوابة المبنى وأثناء دخلوها استهدفها المجاهدون بالقنابل اليدوية وإطلاق النار عليها وملاحقتها من مكان إلى آخر وأكد المجاهدون قتل 15 جندياً منهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أن مقاتلوها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

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