ضربات صاروخية.. كتائب القسام تقصف مقرات القيادة الميدانية لجيش الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، استهداف مقرات القيادة الميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا مقرات القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت أن مقاتلوها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية أن مجاهدو القسام استهدافوا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.