عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع جنود إسرائيليين في اشتباكات ببلدة القرارة

أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلوها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية أن مجاهدو القسام استهدافوا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة "RPG".