كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة في غزة

كشفت كتائب القسام عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات المنصرمة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، إنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشجاعية، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.

واضاف البيان :كما اشتبكت عناصر المقاومة مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة "RPG" وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح.