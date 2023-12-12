البنك الدولي: سنحول مساعدات لغزة بقيمة 20 مليون دولار

أعلن البنك الدولي عن تحويل مساعدات بقيمة 20 مليون دولار إلى قطاع غزة، من أجل تقديم الإغاثة الطارئة للسكان المتضررين، بما يشمل 10 ملايين دولار لقسائم الطعام والعبوات الغذائية.

وقال البنك الدولي بحسب وكالة رويترز، إن المساعدات التي ستصل إلى ما يقدر بنحو 377 ألف شخص، تأتي في إطار حزمة إغاثة أكبر إلى غزة بقيمة 35 مليون دولار.

وأضاف البنك أنه تم بالفعل تسليم مبلغ أولي قدره 15 مليون دولار من المساعدات الطارئة.

وأوضح البنك الدولي أن صندوقه الاستئماني للطوارئ الصحية والتأهب خصص 10 ملايين دولار، مقدمة من اليابان وألمانيا، للرعاية.