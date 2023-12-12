مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مشروع القرار المطروح يدعو لإدخال المساعدات لغزة فورا

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن الوضع كارثي في قطاع غزة ولا يتحمل أي تأخير لإنهاء الحرب.

وقال منصور، إن “مشروع القرار المطروح يدعو لإدخال المساعدات فورا”، مضيفا: ”نأمل ألا تطرح أي تعديلات على مشروع وقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن “الوضع في قطاع غزة مأساة كاملة لحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، إن كل القطاعات الإنسانية في القطاع ستنهار إذا استمرت الظروف الحالية.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر، أن “ما يشهده شمال قطاع غزة الآن أسوأ بكثير من الوضع قبل الهدنة”.

وأضاف: “نعمل على توفير كل ما يمكن إدخاله من مساعدات إنسانية وإرساله للمستشفيات”.