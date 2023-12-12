بقذائف التاندوم.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم والـ RPG في محاور التقدم بحي الشجاعية والتفاح شرق غزة.

وأضافت سرايا القدس عبر صفحتها على تليجرام، أنها قاتلوها استهدفوا دبابتين أيضا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف التاندوم في محاور التقدم بمخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

أعلنت حركة "سرايا القدس" ، اليوم الثلاثاء، قصف التحشدات العسكرية وآليات العدو المتقدمة في محور شرق المنطقة الوسطى.

وقصفت سرايا القدس مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من غزة تجاه عسقلان.