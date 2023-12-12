جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة آخرين خلال عملية استعادة جثتي اثنين من الأسري الذين كانوا لدي حركة حماس في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثتي اثنين من الأسري الذين كانوا لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جثتي إيدن زكريا (28 عاما) من ريشون لتسيون، ورشاب زيف دادو (36 عاما) من رحوفوت، اللذين سقطا في هجوم مفاجئ لحماس في 7 أكتوبر، قد تم انتشالهما من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

وأضاف نتنياهو: “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.