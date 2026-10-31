القبض على المتهم بسرقة هاتف طالب على الطريق الدائرى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول حال سيره على الطريق الدائرى بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 1 أكتوبر وحال سيره بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم إكتشف فقد هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) .. وبمواجهته إعترف بإستيلائه على الهاتف المحمول عقب عثوره عليه بالطريق المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





