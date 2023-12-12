استشهاد 25 فلسطينياً جراء استهداف الاحتلال لعدة منازل بحي الدرج في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 25 فلسطينياً على الأقل وعشرات الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال عدة منازل لعائلات البايض واللوح والبردويل والزايغ بجوار مسجد الهجاني، بحي الدرج في غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قبل قليل، أن مقاتلوها اشتبكوا مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في غزة وأكدوا إيقاع 5 منهم بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد "رعدية - تلفزيونية" في قوة من قوات الاحتلال مكونة من 10 جنود شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي حي الشجاعية علن مجاهدو القسام استهدافهم 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها 3 جنود والإجهاز على طاقمها.