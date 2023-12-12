الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية مادما جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس القروي في فلسطين وجيه القط إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح "القط" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة منازل في القرية وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل: عامر عبد اللطيف نصار، وجيه كامل قط، محمد وجيه قط، محمود وجيه قط، وعاثت فسادا وتخريبا وتكسيرا في محتوياتها.