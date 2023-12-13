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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانضمام مسألة وقت.. بايدن يتعهد بأن يكون الناتو مستقبل أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته في أنه لا توجد أسئلة حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، باستثناء توقيت انضمام كييف إلى الحلف.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف بايدن في مؤتمر صحفي أن "الناتو سيكون مستقبل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك".

وأشار إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تظل مسألة وقت.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوفر الدعم اللازم لأوكرانيا ولن تدير ظهرها لها.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في كل الأوقات، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل مسيرته إذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا.

وتابع "اليوم، حرية أوكرانيا على المحك.. لكن إذا لم نوقف بوتين، فسوف يعرض حرية الجميع للخطر في كل مكان تقريبًا".

ولفت بايدن: "سيستمر بوتين في المضي قدماً، وسيتشجع المعتدون المحتملون في كل مكان على محاولة أخذ ما في وسعهم بالقوة".

وأضاف أن الجمهوريين الذين صوتوا لصالح معارضة المساعدات الإضافية لأوكرانيا "يحتفل بهم الروس".

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الانضمام مسألة وقت.. بايدن يتعهد بأن يكون الناتو مستقبل أوكرانيا


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