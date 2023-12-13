بقيمة 200 مليون دولار.. بايدن يمنح زيلينسكي حزمة مساعدات عسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

وقال بايدن، خلال اجتماعه مع زيلينسكي: "وقعت على حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار ونأمل أن تصل سريعا".

وأوضح الرئيس الأمريكي "أننا نتحدث عن تخصيص المساعدة من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، ونتوقع أن تصل بسرعة إلى كييف".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوفر الدعم اللازم لأوكرانيا ولن تدير ظهرها لها.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في كل الأوقات، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل مسيرته إذا لم يتم إيقافه في أوكرانيا.

وتابع "اليوم، حرية أوكرانيا على المحك.. لكن إذا لم نوقف بوتين، فسوف يعرض حرية الجميع للخطر في كل مكان تقريبًا".

ولفت بايدن: "سيستمر بوتين في المضي قدماً، وسيتشجع المعتدون المحتملون في كل مكان على محاولة أخذ ما في وسعهم بالقوة".

وأضاف أن الجمهوريين الذين صوتوا لصالح معارضة المساعدات الإضافية لأوكرانيا "يحتفل بهم الروس".