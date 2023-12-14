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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة روسيا في الولايات المتحدة تخسر 40% من طاقمها القنصلي| لماذا؟

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قالت ناديجدا شوموفا، رئيسة القسم القنصلي بـ سفارة روسيا لدي الولايات المتحدة، إن عدد الموظفين في القسم القنصلي بـ السفارة الروسية في الولايات المتحدة سينخفض قريبًا إلى النصف تقريبًا بسبب مطالب الجانب الأمريكي.

وأضافت شوموفا، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، تلخيصًا لنتائج عام 2023 وتعليقًا على آفاق العمليات المستقبلية للسفارة: "في عام 2024، ستزداد العمليات القنصلية الروسية في الولايات المتحدة سوءًا، حيث ستفقد الدائرة القنصلية 40% من موظفيها في الولايات المتحدة في الأيام العشرة المقبلة".

وتابعت: “هذا سيجعل من الصعب على السفارة أن تعمل بكامل طاقتها”، مشيرة إلى القيود المفروضة من الولايات المتحدة بالنسبة للدبلوماسيين الروس.

وأكدت شوموفا: "إننا بلا شك سنبذل كل جهد لمعالجة مشاكل المواطنين الروس فيما يتعلق بالمساعدة القنصلية والقانونية".

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