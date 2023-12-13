عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

مصر وروسيا
مصر وروسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر بعد الانتخابات الرئاسية.

وحسب قناة “روسيا-24”، قال بيسكوف: "نحن مهتمون بمواصلة علاقاتنا مع مصر"، مضيفًا أن الرئيسين الحاليين لروسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، تربطهما علاقات شراكة ودية ومتبادلة المنفعة.

وعن بدء حملة بوتين الانتخابية، قال بيسكوف، إنه سيتم الالتزام بتدابير السلامة الصحية والوبائية فيما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحملة الانتخابية.

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

روسيا تحذر: سنعتبر إقلاع مقاتلات إف-16 من قواعد الناتو مشاركة لأوكرانيا في الحرب

الكرملين: سيتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والسلامة الوبائية اللازمة

وقال المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "بالطبع سيتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والسلامة الوبائية اللازمة.. لكننا نرى معكم أن هذا لا يشكل عائقا أمام تواصل بوتين الشخصي والواسع النطاق مع من يرى ضرورة وجودهم معهم".

روسيا مصر الكرملين السيسي بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء البولندي الجديد يكشف عن طلب من زيلينسكي .. تفاصيل

رئيس الفيدرالي الأمريكي: من غير المرجح رفع سعر الفائدة مرة أخرى

رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا نفكر في الأحداث السياسية.. ونختار الأفضل للاقتصاد

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته

بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت أسعار الفائدة

بايدن يكشف عن أكبر تهديد وجودي للبشرية في هذا العصر

بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: بايدن لن يعفو عن ابنه حال ثبتت إدانته

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

توجه للسعودية قبل إسرائيل.. تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد

الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

هل أعضاء الكافر تسبح الله؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

كتائب أبو علي مصطفى تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الشجاعية وخانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ