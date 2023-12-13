الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر بعد الانتخابات الرئاسية.

وحسب قناة “روسيا-24”، قال بيسكوف: "نحن مهتمون بمواصلة علاقاتنا مع مصر"، مضيفًا أن الرئيسين الحاليين لروسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، تربطهما علاقات شراكة ودية ومتبادلة المنفعة.

وعن بدء حملة بوتين الانتخابية، قال بيسكوف، إنه سيتم الالتزام بتدابير السلامة الصحية والوبائية فيما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحملة الانتخابية.

الكرملين: سيتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والسلامة الوبائية اللازمة

وقال المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع قناة "روسيا-24": "بالطبع سيتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والسلامة الوبائية اللازمة.. لكننا نرى معكم أن هذا لا يشكل عائقا أمام تواصل بوتين الشخصي والواسع النطاق مع من يرى ضرورة وجودهم معهم".