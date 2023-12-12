أول تعليق من الكرملين على لقاء بايدن وزيلينسكي المقرر اليوم

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستشاهد "بانتباه شديد" اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "عشرات المليارات من الدولارات"، التي قدمتها واشنطن بالفعل إلى كييف فشلت في تحويل مسار الحرب، مؤكدا أن المزيد من المساعدات ستفشل بشكل مماثل في الهدف نفسه.

وأضاف أن سلطة زيلينسكي تتعرض للتقويض بسبب الإخفاقات.

وأعلنت واشنطن، الأحد، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء، لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحّة" بعدما عرقل الكونجرس الأمريكي إقرار مساعدة عسكرية هي بأمسّ الحاجة إليها.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار في بيان إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحّة" في تصدّيها للهجوم الروسي، و"الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".

وأضافت أنّ الاجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة "إذ إنّ روسيا تكثّف قصفها بالصواريخ والمسيّرات ضدّ أوكرانيا".

من جهتها، قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنّ الاجتماع سيركّز على قضايا رئيسية مثل "مزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتّحدة، لا سيّما من خلال مشاريع مشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة دفاع جوّي، فضلاً عن تنسيق الجهود بين البلدين خلال العام المقبل".

وتأتي دعوة بايدن نظيره الأوكراني لزيارته بعدما عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.