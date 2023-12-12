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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنيران صديقة.. جيش الاحتلال يكشف حصيلة جنوده المقتـ.ولين بالخطأ

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشفت البيانات الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من بين 105 جنود قتـ.لوا في قطاع غزة خلال الهجوم البري، قتـ.ل 20 جنديا بسبب ما يسمى بالنيران الصديقة وغيرها من الحوادث.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قتـ.ل ثلاثة عشر من الجنود بنيران صديقة بسبب أخطاء في عمليات التحديد، بما في ذلك الغارات الجوية ونيران الدبابات وإطلاق النار.

وقتـ.ل جندي واحد بنيران لم يكن المقصود منها ضربهم، وقتـ.ل اثنان آخران بسبب أخطاء عرضية.

كما قتـ.ل جنديان في حوادث شملت مركبات مدرعة دهست القوات.

وقتـ.ل جنديان بشظايا من متفجرات انطلقت عمدا من قبل القوات الإسرائيلية.

والاسبوع الماضي، أطلقت مروحية إسرائيلية النار عن طريق الخطأ على مبنى بينما كانت قوات جيش الاحتلال في الداخل، مما أسفر عن مقتـ.ل أحد الجنود، وفقا لموقع واي نت الإخباري.

وفقا للتقرير، طلبت القوات البرية الدعم الجوي بعد التعرف على مجموعة من مقاتلي حماس في مكان قريب، لكن طائرة هليكوبتر أباتشي قامت بإطلاق النار على المبنى الخطأ.

ويقول الجيش إنه يقيم باستمرار القـ.تال المستمر، بما في ذلك حالات إطلاق النار الصديقة، وينفذ بسرعة الدروس المستفادة.

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