ضابط أمريكي يحذر من عواقب أخطر قرارات بايدن

قال العقيد الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يتسبب في اندلاع حرب بين روسيا ودول الناتو حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ويلكرسون، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom”، على منصة “يوتيوب”، أنه “يمكن لإدارة بايدن اختلاق ذريعة لبدء الأعمال العدائية واسعة النطاق”، مشددا على أن الولايات المتحدة قد استخدمت بالفعل مثل هذه التكتيكات في حربها ضد العراق.

وقال: “نحن نواجه حربا بين الناتو وروسيا.. ورئيس الولايات المتحدة سيقود إلى هذه الحرب بمحض إرادته”.

وأشار ويلكرسون، إلى أن سبب بدء الحرب الروسية علي أوكرانيا، يكمن في الأعمال الخاطئة للولايات المتحدة.

ووفقا له، فإن أوكرانيا تقع في منطقة نفوذ روسيا، لكن الغرب حاول تغيير ميزان القوى في المنطقة، وهو ما اعتبرته موسكو تهديدا.

وأضاف ويلكرسون، أن “إطلاق العنان لحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيكون خطأ أكبر وسيؤدي إلى عواقب كارثية. وعلى الرغم من ذلك، ليس لديه شك في أن الإدارة الرئاسية الأمريكية مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة”.