تجميد الصراع في أوكرانيا.. ألمانيا تكشف العواقب والحقائق

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إنه على الرغم من الحديث عن إرهاق الاتحاد الأوروبي من الصراع الأوكراني، فإن "تجميده" سيكون خطوة ذات نتائج عكسية وسيكون له تأثير عكسي.

وكتبت بيربوك، في مقال بصحيفة فرانكفورت العامة: "يبدو التجميد تقنيًا، ويكاد يكون عقيمًا.. وكأن معه سيأتي السلام والهدوء.. في الواقع، تجميد الصراع يعني العكس".

ووفقا لها، فإن فكرة التجميد في أوروبا تُسمع بشكل متزايد إلى جانب كلمات عن “الإرهاق”، عندما يتساءل البعض عما إذا كان الوقت قد حان لوقف دعم أوكرانيا.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أن “التجميد سيؤدي إلى حرمان أوكرانيا من سيادتها وهويتها".