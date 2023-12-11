حرب أوكرانيا وغزة.. تفاصيل الاجتماع الأخير لـ الاتحاد الأوروبي هذا العام

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن الحرب في أوكرانيا والأزمة الشرق الأوسط ستكون المواضيع الرئيسية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو الاجتماع الأخير هذا العام.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، يعتزم حث وزراء خارجية الاتحاد على دعم كييف وسط الوضع الصعب على خط المواجهة ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم المساعدة لـ أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فإنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، طلبت دول أوروبية من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

جاء ذلك في رسالة تم توجيهها إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، من إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا، حيث من المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في بروكسل.

يهدف الاجتماع لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، ويتضمن جدول الأعمال أيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه رؤساء وزراء إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا الرسالة إلى ميشيل، الذي يرأس أيضا قمم الاتحاد الأوروبي، وشدّدوا فيها على خطورة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزّة واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في أنحاء المنطقة.