أوكرانيا تحذر من عواقب مدمرة في حال رفض انضمامها للاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن امتناع الاتحاد الأوروبي عن فتح مسار انضمام أوكرانيا له سيكون مدمرًا.

وحسب وكالة "فرانس برس"، حذر كوليبا زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أنهم إذا فشلوا في الاتفاق على بدء محادثات العضوية مع كييف خلال قمتهم هذا الأسبوع، فسيكون هذا مدمرًا.

من جانبه، أعرب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن أمله بألا “تنكسر” وحدة الاتحاد الأوروبي إزاء دعم أوكرانيا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال صباح الاثنين حول موقف المجر الرافض لبدء محادثات انضمام كييف إلى التكتل الموحد.

وقال بوريل، في تصريحات صحفية سبقت انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل “الآن ليس وقتًا مناسبًا لإضعاف دعمنا لأوكرانيا، بل لزيادته”.

وأضاف أن روسيا “زادت من هجماتها” مؤخرا على أوكرانيا التي تعرضت “لأكبر هجوم بطائرات بدون طيار منذ بداية الحرب قبل يومين”.

وتابع قوله “حان الوقت لوضع كل قدراتنا لدعم أوكرانيا”، معلنا أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين سيناقشون في المجلس هذا الأمر.

وأشار "يتعين علي وعلى الوزراء أن يعطوني مبادئ توجيهية لاقتراح بشأن الالتزامات تجاه أوكرانيا من الناحية الأمنية”، والتي ينبغي أن تحدد كيفية “تنسيق التزامات الدول وما يجب القيام به على مستوى الاتحاد”.