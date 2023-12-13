روسيا تحذر: سنعتبر إقلاع مقاتلات إف-16 من قواعد الناتو مشاركة لأوكرانيا في الحرب

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول حلف "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع.

وكشف رئيس الوفد الروسي في المفاوضات بفيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين جافريلوف، أن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بمثابة مشاركة في الصراع بأوكرانيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال جافريلوف خلال الجلسة العامة رقم 1065 لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هؤلاء المقاتلين من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستعتبره موسكو بمثابة مشاركة لهم في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية".

وأشار إلى أن الآراء بدأت في الظهور أنه في ظروف التدمير الكبير للمطارات في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفييتي، يمكن لطائرات "إف-16" المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية أن تقلع من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وعملاؤها" تواصل خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.