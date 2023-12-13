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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسخر من احتكار أمريكا لعملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: زادت الأزمة

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن محاولات أمريكا لاحتكار عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ أدت إلى تفاقم الأزمة.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع قناة “روسيا-24”، متحدثا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: “محاولات أمريكا لاحتكار عملية التسوية لعدة عقود تسبب في مشكلة صعبة للغاية.. كان الأمريكيون هم الذين حاولوا في كل مرة استبدال الجهود الدولية. هذه المحاولات ورفض الفكرة الرئيسية للتسوية، والتي بدونها يستحيل حل هذه المشكلة، بإقامة دولة فلسطين، أدت إلى تفاقم هذه الأزمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين.

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وحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف كيربي، أن تغيير حكومة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يعود للشعب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة.

ولفت إلى أن بايدن عرض مخاوف مواصلة عدوانها على غزة "علنًا وبشكل خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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