طائرات الاحتلال تستهدف منزلين في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين في منطقة الصحابة بحي الدرج في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18.608 شهداء، و 50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د.أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار ما أدى الى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

قوات الاحتلال تحاصر وتستهدف مستشفى كمال عدوان

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات ومنعت الماء والطعام والكهرباء ونخشى وفاة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب ودون أجهزة دعم الحياة.