عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يستهدف منزلا في بلدة ياطر جنوب لبنان

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة ياطر في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت من مواقعها المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة طربيخا في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرات ودبابات تابعة له نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان وسوريا ردًا على قصف صاروخي على شمال إسرائيل في وقت سابق

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت منذ فترة قصيرة، موقع إطلاق بالأسلحة والبنية التحتية لمواقع حزب الله في لبنان.

وقال هاجاري عبر صفحته على منصة إكس: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق اليوم الثلاثاء في منطقة البرام، تم رصد عدد من قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه المنطقة قادمة من لبنان".

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة طربيخا جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجاري دانيال هاجاري حزب الله غارة اسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

3 مهاجمين مرشحين للانتقال للأهلي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

محاولة يائسة لتعويض خسائره.. الجهاد الإسلامي تعلق علي جرائم الاحتلال في جنين

العراق ينسحب من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ