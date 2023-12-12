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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالطيران والمدفعية.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لـ حزب الله في لبنان

لبنان
لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أن مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت منذ فترة قصيرة، موقع إطلاق بالأسلحة والبنية التحتية لمواقع حزب الله في لبنان.

وقال هاجاري عبر صفحته على منصة إكس: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار في وقت سابق اليوم الثلاثاء في منطقة البرام، تم رصد عدد من قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات باتجاه المنطقة قادمة من لبنان".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات المدفعية والطيران الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران في الأراضي اللبنانية.

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1734641873422029014?s=20

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة الميادين بأنه تم  قصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف مواقع مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا إصابات مباشرة.

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