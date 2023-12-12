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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس لوزير الخارجية البريطاني: تهديدات حزب الله لإسرائيل لا يمكن أن تستمر

بيني جانتس
بيني جانتس

تحدث رئيس حزب معسكر الدولة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون،  وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أطلع جانتس كاميرون على تطورات القتال والمراحل المتوقعة، وأكد أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهدافها، بما في ذلك عودة الأسرى وعودة الأمن إلى المستوطنين في الجنوب والشمال.

كما أشار جانتس إلى التوترات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية، وقال: تهديدات حزب الله لإسرائيل لا يمكن أن يستمر وأنه يجب على دول العالم التحرك بكل الوسائل المتاحة لها ضد الحكومة اللبنانية لوقف التصعيد".

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